Documentaire

Les zones humides comme Kinabatangan, en Malaisie, jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et l’équilibre écologique. Ce sanctuaire abrite une faune exceptionnelle, notamment des orangs-outans, des crocodiles marins et des éléphants pygmées. Pourtant, les cycles de mousson et les activités humaines, comme la déforestation et les plantations de palmiers à huile, mettent en péril ces habitats. Les animaux sont confrontés à l’isolement, au manque de nourriture et à des conflits avec les humains. Malgré ces défis, les zones humides, riches en nutriments, soutiennent une incroyable diversité de vie. Protéger ces écosystèmes est crucial pour leur survie.

Écrit par Eric Gonzalez et Marie Pilhan