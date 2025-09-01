Documentaire

Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands phoques du monde : les éléphants de mer.

Ce géant des océans est peu connu des scientifiques. Mais grâce à une balise, ils vont pour la première fois plonger avec eux dans les abysses et découvrir leurs incroyable faculté d’apnée.

Les éléphants de mer, champions toutes catégories de leur espèce ?

Documentaire : Mammifères Marins, les maîtres des abysses

Réalisation : Bertrand Loyer

