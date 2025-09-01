Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands phoques du monde : les éléphants de mer.
Ce géant des océans est peu connu des scientifiques. Mais grâce à une balise, ils vont pour la première fois plonger avec eux dans les abysses et découvrir leurs incroyable faculté d’apnée.
Les éléphants de mer, champions toutes catégories de leur espèce ?
Documentaire : Mammifères Marins, les maîtres des abysses
Réalisation : Bertrand Loyer