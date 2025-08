Article

Située au cœur de la ville, la Clinique dentaire de Chantepoulet offre une réponse complète aux besoins en soins bucco-dentaires des Genevois. Nichée au 21, rue de Chantepoulet, à deux pas de la gare Cornavin, elle bénéficie d’une accessibilité optimale pour les habitants comme pour les professionnels pressés.

Dotée d’équipements de dernière génération et d’une équipe de spécialistes passionnés, elle incarne aujourd’hui une référence de choix pour quiconque recherche un dentiste à Genève fiable, compétent et attentif à ses patients.

Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute

La clinique repose sur une équipe de praticiens aux expertises variées, unis par une même exigence de qualité. Parmi eux, le Dr José Bernardino, reconnu pour sa maîtrise en micromédecine opératoire, endodontie et implantologie, s’impose comme un acteur de référence dans le domaine.

À ses côtés, le Dr Wafa Soltana se distingue par son approche douce et rassurante, tandis que le Dr Gaia Toson excelle dans l’orthodontie, notamment par l’utilisation de solutions discrètes comme les gouttières Invisalign. A

vec des hygiénistes et assistantes dentaires, l’éventail des langues parlées au sein de l’équipe (français, anglais, portugais, italien, arabe, vietnamien…) favorise une communication fluide avec tous les patients, quels que soient leur origine ou leur parcours.

Des technologies de pointe pour un diagnostic de précision

Ce qui fait de cette clinique un dentiste Genève d’exception, c’est également son arsenal technologique. Radiographie numérique 3D, microscope opératoire, empreintes optiques et système CEREC permettent d’obtenir des diagnostics d’une extrême précision et de proposer des traitements parfaitement adaptés.

Le blanchiment dentaire par technologie Philips ZOOM, par exemple, garantit des résultats visibles en une seule séance, sans compromettre l’émail. Ces outils de dernière génération participent à une approche globale, centrée sur la prévention, le confort et la durabilité des soins.

Une offre complète, du soin urgent à l’esthétique

L’un des atouts majeurs de la Clinique dentaire de Chantepoulet réside dans la diversité de ses prestations.

Elle répond aussi bien aux urgences dentaires qu’aux soins d’entretien réguliers tels que le détartrage, le contrôle dentaire ou le polissage. Les traitements esthétiques y occupent également une place de choix : facette céramique ou composite, blanchiment professionnel, tout est pensé pour sublimer le sourire des patients.

Les interventions plus complexes telles que les extractions de dents de sagesse, la pose d’implants ou les greffes gingivales y sont assurées avec rigueur et sérénité. Quel que soit le besoin, un dentiste à Genève de la clinique dentaire Chantepoulet sera toujours un interlocuteur qualifié et bienveillant.

Accessibilité, horaires flexibles et excellence du service

En matière d’accessibilité, la clinique se distingue par des horaires larges, y compris le samedi, permettant aux patients d’intégrer facilement leur rendez-vous dans leur emploi du temps.

Les consultations peuvent être réservées via la plateforme OneDoc ou même par WhatsApp, un plus en termes de réactivité. Le règlement est accepté sous diverses formes (espèces, cartes, TWINT), et la transparence sur les prix est assurée dès la première visite.

À noter que les avis laissés en ligne saluent unanimement le professionnalisme de l’équipe, la qualité des soins et l’ambiance chaleureuse des lieux, faisant de cette clinique un dentiste Genève hautement recommandé.

Une réputation bâtie sur la confiance et l’excellence

Enfin, la renommée de la Clinique dentaire de Chantepoulet ne doit rien au hasard. Avec une note moyenne de 4,9/5 sur les plateformes d’avis, elle jouit d’une confiance solide de la part de sa patientèle.

Ces retours positifs témoignent non seulement de l’expertise technique de ses praticiens, mais aussi de leur écoute attentive, de leur humanité et de leur capacité à instaurer un climat rassurant.

Pour toute personne en quête d’un dentiste Genève qui conjugue excellence médicale, confort et accessibilité, cette adresse est un choix tout indiqué.