Documentaire

Culture « T » vous propose deux villes cette semaine, Poitiers et Niort, pour une émission très riche en artistes. Le groupe de rock The Tomboys signera avec énergie l’édito de l’émission. Nous vous emmènerons voir les animaux d’Afrique avec le photographe Laurent Baheux puis direction l’atelier du très prometteur Fred Calmets qui, après le graff, vous enchantera avec ses créations en peinture. L’incontourn’art de l’émission est l’une des grandes stars de l’art contemporain : le niortais Richard Texier. Il nous reçoit dans son atelier parisien. Enfin l’ancien premier ministre et sénateur (UMP) de la Vienne Jean-Pierre Raffarin nous parlera d’art dans politiqu’art. Avec : THE TOMBOYS : Groupe de rock, Richard TEXIER : Peintre et scultpeur, Fred CALMETS : Peintre, Laurent BAHEUX : Photographe animalier, Jean-Pierre RAFFARIN : Sénateur (UMP) de la Vienne, Ancien Premier Ministre, Martin SOLVEIG : DJ. Présenté par Jean-Philippe LEFÈVRE.