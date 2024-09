Documentaire



Au travers de la vie d’une novice et du témoignage de sœurs plus âgées, le film évoque le thème de la vocation religieuse. Une femme ne naît pas religieuse. À un moment donné, sa vie bascule. Dieu l’appelle. La réponse demande un engagement total. Dans le cas d’ordres contemplatifs, il s’agit de rompre avec le monde, pour vivre définitivement cloîtrée. Une âpre lutte commence : attirance contre résistances, foi contre peur et doutes. La vie de novice exige une conversion profonde : aimer Dieu, aimer l’Autre, s’aimer soi-même, tout s’avère difficile. Ainsi, ce sont plusieurs femmes, jeunes et moins jeunes, qui témoignent ici ; tandis que nous assistons aux étapes successives d’une cérémonie d’engagement, des entretiens et des lettres viennent éclairer cet acte et lui donner progressivement une dimension troublante : à la fois magnifiques premiers pas vers « l’indicible douceur de l’amour » et prémices d’un combat intérieur terrifiant. Un documentaire de Carine Lefebvre-Quennell.