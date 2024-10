Documentaire

Les parrains les plus puissants, les plus cruels et les plus impitoyables de l’histoire de Cosa Nostra, la Mafia sicilienne, étaient tous originaires d’une petite ville au sud de Palerme, Corléone. Retour sur les pas de Lucio Leggio, Toto Riina et Bernard Provenzano, qui imposèrent leur règne sur l’organisation criminelle pendant 30 ans au prix d’un bain de sang et d’un carnage jamais vus en Italie et dans le monde.