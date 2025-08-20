Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bruno Sulak : Le roi de l’évasion | Partie 2 Par ses coups d’éclat, sa façon de se moquer des règles et de l’ordre établi, Bruno Sulak fait, en...

Documentaire Bruno Sulak : Le roi de l’évasion | Partie 1 Dans les années 80, un séduisant jeune homme de 25 ans va orchestrer pendant cinq ans des braquages ingénieux...

Documentaire Le serial killer de Pigalle | Partie 2 La France des années 65 est à l’aube du grand mouvement de libération sexuelle et cette série de crimes...

Documentaire Le serial killer de Pigalle | Partie 1 Elles se faisaient appeler Sandra, Aline ou Ginette. Des filles de joies qui travaillaient sur les trottoirs de Pigalle....

Documentaire Abus de faiblesse… les nouvelles escroqueries ! La brigade spécialisée dans la lutte contre les infractions visant les personnes vulnérables est sur le qui-vive. Dans le...

Documentaire Pickpockets, crack, agressions : le métro toujours sous contrôle ? Chaque jour, 5 millions de passagers empruntent les transports en commun parisiens. Mais derrière cette routine, c’est une tout...

Podcast L’affaire Antoine Dupont Le 28 janvier 2015, à Gonnehem, une petite commune paisible du Pas-de-Calais, un événement tragique sème le trouble et...

Documentaire Affaire Duhamel, un si long silence Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus… Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début...

Documentaire La côte d’Azur sous haute surveillance Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...

Documentaire Commandos Après une série de crimes à Miami, au milieu des années 80, le FBI entame une enquête exhaustive qui...

Documentaire Une affaire qui a fait trembler l’alsace – Pierre Bodein Pierre Bodein, dit « Pierrot le fou », braqueur multirécidiviste, il a passé plus de 35 ans enfermé, entre...

Documentaire Chauffards, voleurs et trafiquants : autoroute à haut risque De plus en plus, les autoroutes françaises deviennent le théâtre d’opérations de criminels. Dans le Sud, des amateurs bloquent...

Documentaire Cho Seung-hui, les meurtres de Virginia Tech La Fusillade de l’Université Virginia Tech, qui s’est déroulée le 16 avril 2007 sur le campus de l’université Virginia...

Documentaire La BAC de Saint-Nazaire face à la délinquance quotidienne Jour et nuit, les policiers de Saint-Nazaire font la chasse au flagrant délit. Même si la ville n’est pas...

Documentaire Seine-Saint-Denis : sans papier, il répare illégalement des voitures depuis ses 16 ans Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...

Documentaire Elliot Rodger, le tueur du campus Elliot Rodger, le fils d’un réalisateur hollywoodien, est l’auteur d’une fusillade près de Santa Barbara, en Californie…

Documentaire Mexique : les cartels font la loi Il s’agit d’un pays dans lequel les cartels de la drogue défient l’État. Mardi, six militaires à bord d’un...

Documentaire Quartiers défavorisés : Lille sous haute surveillance Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...

Documentaire Stups de Nanterre, à la poursuite des traficants La Brigade des Stupéfiants est l’une des unités mythiques de la police nationale. Les hommes et femmes des Stups...