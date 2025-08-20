Chaque été, près de 2,5 millions de visiteurs passent leurs vacances dans le Morbihan, première destination touristique de Bretagne. Nous avons suivi les gendarmes chargés de veiller sur les estivants. Pour lutter contre les excès liés à l’abus d’alcool, les gendarmes patrouillent la nuit et organisent des opérations de contrôle dans les zones stratégiques. Au large, la brigade maritime traque quant à elle les plaisanciers imprudents et les pêcheurs en infraction. Enfin, les forces de l’ordre luttent contre le travail illégal et la fraude : une cellule a été spécialement créée pour repérer les emplois saisonniers non déclarés et les activités sans autorisation