L’importance croissante du gluten dans notre alimentation, issu principalement du blé moderne, soulève de nombreuses interrogations notamment concernant sa possible toxicité sur notre organisme. Le blé, qui était autrefois considéré comme le pilier de notre alimentation, est à présent de plus en plus mis en cause dans diverses affections allant de l’intolérance digestive à des maladies beaucoup plus graves.

Le gluten, une protéine présente dans une large variété de céréales comme le blé, l’orge et le seigle, a été largement modifié au fil des ans pour répondre aux demandes de rendement de l’industrie agro-alimentaire.

Pourtant, sa consommation régulière peut provoquer des problèmes digestifs comme le syndrome de l’intestin irritable, la maladie cœliaque ou encore une hypersensibilité au gluten non cœliaque. Toutefois, ces altérations semblent n’être que la partie émergée de l’iceberg.

Le blé moderne, clé de voûte de notre alimentation moderne et source de problèmes de santé

Le blé moderne est au cœur de notre alimentation. Pain, pâtes, gâteaux, biscuits, bière… autant de produits de consommation courante qui renferment cette céréale particulièrement riche en gluten.

Cette omniprésence découle d’une volonté humaine de toujours augmenter les rendements agricoles afin de produire plus, et ce, même au prix des effets néfastes que cela pourrait avoir sur notre santé. Notons que, au cours des cinquante dernières années, le blé a connu des modifications génétiques importantes. L’objectif était d’accroître la productivité et la résistance aux maladies.

Cependant, ces avancées ont aussi conduit à une augmentation significative de la teneur en gluten de cette céréale. Or, notre organisme ne serait pas forcément équipé pour assimiler ces nouveaux composants, ce qui expliquerait l’augmentation du nombre de personnes intolérantes ou sensibles au gluten. Les effets négatifs de la consommation de gluten ne sont pas limités aux troubles digestifs.

Des recherches récentes ont montré qu’une consommation excessive de gluten pourrait également avoir un impact négatif sur notre cerveau, notre peau et même nos articulations. On parle alors de maladies neurodégénératives, de psoriasis, d’arthrite ou encore de trouble bipolaire.

La problématique médicale de l’intolérance au gluten

Le phénomène d’intolérance au gluten, aussi connu sous le nom de maladie cœliaque, est une affection auto-immune qui provoque des dommages permanents à la paroi de l’intestin grêle en réponse à l’ingestion de gluten. Il s’agit d’une maladie sévère qui peut conduire à des carences alimentaires graves.

La maladie cœliaque est aujourd’hui en recrudescence, tout comme le sont les cas d’hypersensibilité au gluten non cœliaque, une affection qui provoque des symptômes similaires sans toutefois entraîner des dommages intestinaux.

La confusion règne d’ailleurs souvent entre ces deux maux, ce qui peut rendre leur diagnostic complexe. L’augmentation du nombre d’individus sensibles au gluten ou souffrant d’intolérance au gluten témoigne de l’impact que présente notre consommation croissante de blé moderne sur notre santé.

Cela soulève également des questions sur l’avenir de notre alimentation et notre capacité à adapter notre régime alimentaire à un environnement en constante évolution.

Une révision nécessaire de notre rapport à l’alimentation

L’augmentation des cas d’intolérance au gluten pourrait inciter à repenser notre rapport à certaines céréales. Or, si de plus en plus de personnes se tournent vers les régimes sans gluten, il est primordial de comprendre ce que cela signifie et de veiller à ne pas provoquer de carences alimentaires.

Remplacer le gluten par d’autres céréales non nocives peut être une solution. C’est le cas par exemple avec le riz, le sarrasin, le quinoa ou encore le maïs. Néanmoins, il est important de noter que l’absence totale de gluten dans l’alimentation n’est pas nécessaire pour la majorité de la population.

Seules les personnes diagnostiquées avec la maladie cœliaque ou une sensibilité au gluten non cœliaque doivent suivre un régime strictement sans gluten. Au final, la question n’est pas tant de diaboliser le gluten, que beaucoup peuvent consommer sans problème, mais plutôt de se pencher sur les changements importants que le blé moderne a subis ces dernières années.

Comprendre comment la manipulation génétique de notre alimentation a pu affecter notre santé est un premier pas vers des choix alimentaires plus éclairés. Il s’agit aussi d’envisager de nouvelles voies dans l’agriculture, avec peut-être moins de rendement, mais plus de respect pour notre santé et notre environnement.