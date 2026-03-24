Mythique et intemporel, le circuit des 24 Heures du Mans incarne l’excellence du sport automobile. Situé en Sarthe, le circuit des 24 Heures du Mans est le théâtre de la plus prestigieuse course d’endurance au monde. Depuis 1923, pilotes, ingénieurs et constructeurs s’y affrontent dans une épreuve où la résistance humaine et mécanique est poussée à l’extrême. Des tribunes à la direction de course, de la ligne droite des Hunaudières aux stands, ce lieu unique raconte un siècle d’innovations techniques qui ont façonné l’automobile moderne. Le musée des 24 Heures du Mans prolonge l’expérience avec des véhicules mythiques, des records légendaires et les grandes figures qui ont marqué l’histoire de la course. Un monument vivant, entre performance, audace et avenir, qui continue d’écrire la légende du sport mécanique français.
Réalisé par Morgane Production
© MORGANE PRODUCTION