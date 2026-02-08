Documentaire

Près de 50 000 chiens sont abandonnés tous les ans par leurs maîtres. Conséquence parfois de la crise sanitaire, des achats ou adoptions compulsifs, ou simplement de l’irresponsabilité de certains propriétaires.

Une fois abandonnés, ces animaux se retrouvent dans des refuges où ils attendent d’être adopter. Chats et chiens usent de stratégies bien différentes pour se faire remarquer par les visiteurs. Néanmoins, tous rêvent d’une seule et même chose : retrouver leur liberté.

Documentaire : UNE VIE DE CHIEN

Un documentaire de Stéphane Jacques

