Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! En reconsidérant d’abord notre...
Isoler une sous-toiture constitue une étape fondamentale pour toute personne désireuse d’améliorer l’efficacité énergétique de son habitation et d’assurer...
La sécurisation d’un domicile n’est plus un luxe réservé à une élite, mais une nécessité face à l’évolution des...
Construire une maison écologique à partir de conteneurs maritimes est une option de construction durable de plus en plus...
Loyers impayés, logements insalubres, squats et procédures interminables : ce documentaire plonge au cœur de la guerre entre propriétaires...
La question de savoir si un propriétaire peut interdire à un locataire de fumer dans une location meublée est...
Pour un éclairage optimal, l’intensité de la lumière doit varier d’une pièce à l’autre. En effet, selon les activités...
Quand un incendie s’incruste sous mes combles en pleine nuit
Vous avez attendu l’été toute l’année et vous êtes prêt à profiter de votre terrasse… Hors, c’est mission impossible…...
Une propriétaire, excédée par des squatteurs occupant son appartement, décide d’en reprendre possession malgré les risques judiciaires. Entre justice...
Donner un coup de frais à votre salon peut transformer l’ambiance de votre maison et insuffler une nouvelle énergie...
Il est essentiel de choisir les bons produits pour nettoyer efficacement vos toilettes. Optez pour des nettoyants spécifiques pour...
Caméra, capteurs, alertes instantanées… la sécurité à domicile est en pleine révolution. Avec les alarmes connectées sans fil, protéger...
Lorsque vous envisagez de rénover votre cuisine, l’un des éléments les plus cruciaux est le choix du matériau de...
L’assurance habitation joue un rôle fondamental dans la protection des propriétaires et des locataires contre une multitude de risques...
Retrouvez-nous en Auvergne pour discuter avec notre invitée Mathilde, de la construction d’une maison : pourquoi faire construire plutôt...
Vendre, acheter ou louer un bien ne s’improvise pas. Toutes les transactions immobilières sont des projets de grande envergure....
S’accorder un moment de bien-être est devenu un véritable art de vivre, et les spas s’inscrivent aujourd’hui au cœur...
Face aux enjeux auxquels le monde est confronté en termes de consommation d’énergie, de besoin bioclimatique et de neutralité...
Le prêt immobilier est un crédit qui est destiné à financer un bien ou une partie d’un bien, ou...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site