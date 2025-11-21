Les symboles de la ville s’immiscent dans nos intérieurs avec énergie. Nuages, tapis en plaques d’égouts, feu tricolore…Il y en a pour tous les goûts ! Grâce à l’effet 2D, aux stickers, et à la photographie, votre intérieur va devenir tendance !
Connaissez-vous le point commun entre la porcelaine, le grès et la faïence ? Et bien figurez vous que toutes...
Comment optimiser cet espace dans les petits appartements… Réalisation : Violaine Molinaro Chaîne : M6 Émission : 100% Mag...
Réalisation : Emilie Loubens Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions
Avec l’évolution des modes de consommation et les avancées technologiques récentes, les stratégies marketing ont pris un autre tournant...
L’arrivée de l’hiver surtout dans les régions où les chutes de neige sont abondantes nécessite une préparation rigoureuse des...
La gestion locative est un facteur déterminant pour la réussite d’un investissement immobilier. C’est pourquoi il est important de...
S’il est un élément indissociable de nos cuisines depuis de nombreuses années, c’est bien l’aluminium ! Sous forme de...
J’obtiens 200m² de terrain pour 50€ par mois
Acheter un terrain pour y bâtir une maison ou un projet immobilier est une décision majeure qui nécessite de...
Etre propriétaire d’une maison individuelle : le rêve de 74% des Français, mais ce désir passe par des travaux,...
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa...
Les canalisations peuvent être définies comme étant les éléments permettant d’évacuer les eaux usées hors de la construction. En parlant de...
Avignon, nichée au cœur de la Provence, est une ville riche d’art et d’histoire. Son marché immobilier est un...
Choisir le système de chauffage le plus approprié pour sa maison est un processus qui doit être bien pensé....
Dans une France où trouver un appartement à louer devient un véritable défi, cette enquête approfondie dévoile la crise...
Choisir le bon parasol pour votre espace extérieur peut transformer votre jardin, terrasse ou balcon en un havre de...
La zone de travail doit être conçue pour répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux...
Le sommeil est une composante essentielle de notre quotidien. En moyenne, nous passons un tiers de notre vie endormis,...
Le concours de la plus belle maison illuminée pour Noël. Réalisateur : Sophie Aknin
Estimer la valeur d’une maison est une étape cruciale lorsque l’on envisage de la vendre, de la louer, ou...
