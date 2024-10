Documentaire

Le 25 décembre 1989, le monde entier apprenait la mort du couple Ceausescu, exécuté à l’issue d’un simulacre de procès.

La mort du dictateur et de son épouse était présentée crûment par les dirigeants «révolutionnaires» comme un cadeau de Noël au peuple roumain. Deux jours plus tard, Nicolae et Elena étaient enterrés dans des tombes anonymes d’un cimetière des faubourgs de Bucarest tandis que les images du «procès» et de l’exécution faisaient le tour du monde. A peine un mois plus tôt, Ceausescu avait pourtant été réélu sans la moindre opposition, sans la plus petite nuance de critique, premier secrétaire du Parti communiste roumain.

Un documentaire réalisé par Patrick Chamming’s et commenté par Dominique Bromberger