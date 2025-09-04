Ressources Dans la même catégorie

Podcast Magali Blandin, la femme qui devait mourir Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...

Podcast L’affaire Viguier En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...

Documentaire Doris Payne, la voleuse de diamants aux 60 ans de carrière Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...

Podcast Que d’eau ! Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !

Documentaire Paris : la chasse aux deux roues Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...

Podcast L’affaire Henriette Canaby En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...

Documentaire Copwatch : Ceux qui surveillent la police Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...

Podcast Traîtres : celui qui s’était perdu sur le web En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...

Documentaire Meurtre des Rafay : une enquête troublante et des méthodes étranges Découvrez l’affaire Atif Rafay, où, en 1994, la famille Rafay est brutalement assassinée à Bellevue, Washington. Atif et son...

Documentaire Immigration et délinquance – L’enquête qui dérange – Episode 1 Prenons un préjugé très répandu en France. « Plus il y a d’immigrés, plus il y a de délinquance...

Documentaire Délits, violences, trafics : au cœur du tribunal d’Epinal Ces dernières années, la justice a dû faire face à une avalanche de dossiers. Affaires familiales, délits routiers, violences,...

Documentaire Au coeur de l’enquête : Gang, bijoux et vidéos Ce numéro de « Au cœur de l’enquête » propose une plongée palpitante au sein de la brigade de gendarmerie de...

Documentaire Ivan Milat, le tueur de randonneurs Ivan Milat est un tueur en série australien responsable des meurtres de 7 personnes dont cinq étaient des routards...

Documentaire Gendarmerie d’élite – En immersion avec le PI2G Plongée exclusive avec l’unité d’élite de la gendarmerie ! Le PI2G est une section d’intervention spécialisée dans les opérations...

Documentaire Migrants, réseaux criminels : alerte rouge à Calais La frontière franco-belge est l’une des zones les plus sensibles de France. Le quotidien des habitants et des forces...

Documentaire Rodéo Carnage Déluis de fuites, exces de vitesse et comportements inconscients : Qui sont ces nouveaux chauffards ? Comment les policiers...

Documentaire Police de Marseille : nouvelles unités contre la délinquance Pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui propulse régulièrement Marseille à la une de l’actualité, trois nouvelles unités de...

Documentaire Affaire Cappelaere, l’empoisonneur au viager Cannes, 7 avril 2015. Gabriel Marino reçoit un appel de sa voisine Suzanne Bailly, 85 ans. Mais ce jour-là,...

Documentaire Affaire Maelys, la vérité enfin ? Retour sur l’enquête sur la disparition de Maëlys qui a conduit à l’arrestation de Nordahl Lelandais, puis à la...