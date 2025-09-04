Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...
En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...
En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...
Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...
En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...
Découvrez l’affaire Atif Rafay, où, en 1994, la famille Rafay est brutalement assassinée à Bellevue, Washington. Atif et son...
Prenons un préjugé très répandu en France. « Plus il y a d’immigrés, plus il y a de délinquance...
Ces dernières années, la justice a dû faire face à une avalanche de dossiers. Affaires familiales, délits routiers, violences,...
Ce numéro de « Au cœur de l’enquête » propose une plongée palpitante au sein de la brigade de gendarmerie de...
Ivan Milat est un tueur en série australien responsable des meurtres de 7 personnes dont cinq étaient des routards...
Plongée exclusive avec l’unité d’élite de la gendarmerie ! Le PI2G est une section d’intervention spécialisée dans les opérations...
La frontière franco-belge est l’une des zones les plus sensibles de France. Le quotidien des habitants et des forces...
Déluis de fuites, exces de vitesse et comportements inconscients : Qui sont ces nouveaux chauffards ? Comment les policiers...
Pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui propulse régulièrement Marseille à la une de l’actualité, trois nouvelles unités de...
Cannes, 7 avril 2015. Gabriel Marino reçoit un appel de sa voisine Suzanne Bailly, 85 ans. Mais ce jour-là,...
Retour sur l’enquête sur la disparition de Maëlys qui a conduit à l’arrestation de Nordahl Lelandais, puis à la...
À Toulouse et Paris, les pompiers risquent leur vie chaque jour pour sauver des gens. Malgré des interventions en...
