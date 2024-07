Documentaire

En juin 2010, l’affaire Edouard Stern, connait un nouveau rebondissement. Une ancienne maîtresse, Julia Lemigova (ex miss URSS 1991) révèle l’existence d’un enfant illégitime d’Edouard, décédé dans des circonstances mystérieuses… Maximilian a en effet été retrouvé mort à 5 mois et demi. Les circonstances du décès sont particulièrement suspectes. Dix ans après les faits, Lemigova se dit persuadée que son petit garçon a été assassiné, et que cette affaire est liée à la mort du père de l’enfant, le banquier français Edouard Stern qui fut l’un des hommes les plus riches et influents d’Europe. Il avait été abattu en 2005 par une (autre) de ses maîtresses lors d’une séance sadomasochiste. La police française rouvre alors le dossier… Depuis, Julia a épousé la tenniswoman Martina Navrátilová. Et le décès de Maximilien classé en non-lieu.