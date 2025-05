Documentaire

Il y a 197 casinos en France, cela représente 20 000 emplois directs, 50 000 indirects, ce qui rapporte à l’Etat 1 miliard et demi d’euro par an. Cette activité est surtaxée : 58% en moyenne du produit brut des jeux, impôts sur les sociétés, CSG, CRDS, en somme, impôts à tous les étages. Alors que l’interdiction de fumer et l’obligation de présenter une carte d’identité avaient déjà porté préjudice aux établissements de jeux, voilà que la crise s’y met aussi! Les casinotiers en ont marre d’être ponctionnés et ils le font savoir : ils menacent de faire des licenciements importants et, même, de fermer des casinos pour se lancer sur Internet. Pour ces derniers, faire son choix peut paraitre difficile mais ici,. Comment est partagé l’argent des casinos ? Quelles sont les communes qui profitent de cette manne financière ? Documentaire réalisé par Carole Réguillon?