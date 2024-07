Documentaire



Quelle est donc cette mystérieuse substance qui inonde le Moyen-Orient ? Cette drogue synthétique, aux effets stimulants puissants, est devenue emblématique des réseaux criminels opérant à l’échelle globale. Originairement développé dans les années 1960 comme médicament pour traiter divers troubles psychiatriques, le Captagon a depuis été détourné de son usage médical légitime pour être produit illégalement et vendu sur le marché noir.

Sa popularité croissante parmi les consommateurs, principalement au Moyen-Orient, mais également en Europe, en Asie et ailleurs, a entraîné une demande exponentielle. Les comprimés de Captagon sont souvent commercialisés sous l’apparence inoffensive de pilules vitaminées, trompant ainsi les autorités et facilitant leur dissimulation dans le commerce légal. Cette ruse contribue à la prolifération du trafic de cette substance illicite, créant un cercle vicieux difficile à briser.

Les conséquences de sa consommation sont dévastatrices. Les effets du Captagon sur le corps et l’esprit sont immédiats et profonds, offrant une euphorie artificielle tout en augmentant l’énergie et la vigilance. Cependant, à long terme, il engendre une dépendance sévère, affectant la santé mentale et physique des utilisateurs. Les effets secondaires incluent l’insomnie chronique, l’agitation, la paranoïa, voire des comportements violents.

Sur le plan économique, le Captagon représente un marché lucratif pour les organisations criminelles. Le processus de fabrication relativement simple et l’énorme profitabilité ont incité des groupes clandestins à investir massivement dans sa production et son trafic. Les bénéfices financiers substantiels alimentent non seulement le crime organisé mais aussi d’autres activités illégales, telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le contrôle de ce marché noir constitue un défi majeur pour les autorités nationales et internationales. Les réseaux de trafiquants sont souvent complexes, opérant à travers des frontières poreuses et exploitant les failles des systèmes de sécurité. La coopération internationale est essentielle pour traquer et démanteler ces réseaux, bien que cela nécessite une coordination et des ressources considérables.

Réalisateurs : Julien Fouchet