Documentaire

A la veille des vacances d’été, policiers et gendarmes sont sur les dents. Avec plus de 450 000 cambriolages en 2008, la période estivale est propice aux vols avec effraction. Nos caméras ont suivi durant plusieurs mois le quotidien des gendarmes, des policiers et des magistrats confrontés à ce fléau qui empoisonne la vie des Français. Entre Paris et la Picardie, comment les enquêteurs traquent-ils les gangs de cambrioleurs? Comment luttent-ils contre ces bandes très organisées? Des cambrioleurs parfois mineurs, qui le plus souvent réussissent à éviter les foudres de la justice. Un documentaire de Nicolas Moscara, Patrick Spica Productions pour Zone Interdite M6