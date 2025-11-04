En 1973, au sommet de sa célébrité, Brigitte Bardot tourne le dos au cinéma pour se vouer corps et âme à la cause animale. Ce documentaire retrace sa métamorphose : d’icône révolutionnant l’image de la femme à militante infatigable, entre triomphes, polémiques et épreuves. Pour la première fois, Bardot raconte elle-même cette aventure, révèle ses doutes, ses combats et la force qui l’anime encore. Un portrait intime et inédit d’une pionnière dont l’engagement, toujours d’actualité, a façonné sa vie autant que sa légende.