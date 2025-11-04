Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les scandales de « La religieuse » À cent cinquante ans de distance, La religieuse, roman que Denis Diderot a passé plus de vingt ans à...

Documentaire Robert Downey Jr, l’or pur d’Hollywood Robert Downey Jr est un acteur américain, né le 4 avril 1965 à New York. Révélé à la fin...

Documentaire Bradley Cooper, polyvalent et brillant Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...

Documentaire Tobey Maguire, le caméléon d’Hollywood Tobey Maguire né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie, aux États-Unis, est un acteur et producteur...

Documentaire Frank Capra & James Stewart – Légendes du cinéma Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait...

Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Patrick Swayze, sex appeal légendaire Patrick Swayze né le 18 août 1952 à Houston et mort le 14 septembre 2009 à Los Angeles, est...

Documentaire La magie du son au cinéma L’homme qui murmure à l’oreille d’Hollywood. Après avoir commencé par faire claquer des portes et simulé des gifles dans...

Documentaire L’exilé Le cinéaste brésilien Marcelo Novais Teles déroule le fil de sa vie dans un lumineux et mélancolique journal filmé...

Documentaire A l’ENSAAT Ecole Supérieure Nationale des Arts et Techniques du Théâtre L’ENSATT, l’Ecole Supérieure Nationale des Arts et Techniques du Théâtre, s’est installée à Fourvière. Nous avons suivi un groupe...

Documentaire Olivia de Havilland – L’insoumise Inoubliable Melanie d’ »Autant en emporte le vent » et soeur de Joan Fontaine, Olivia de Havilland sut imposer son indépendance aux studios....

Documentaire Cinéma d’animation : l’excellence française « Shrek », « Madagascar » ou « Kung-fu Panda », derrière tous ces films d’animation au succès mondial, on ne le sait pas assez,...

Documentaire Le Super 8 – La mythique caméra qui a révolutionné le cinéma Une caméra Super 8, par la voix d’Anémone, nous entraine à la rencontre de celles et ceux pour qui...

Documentaire IA et cinéma : la vie rêvée des machines Le film examine comment l’IA transforme la création de films, de la génération d’images et de sons à la...

Documentaire Gérard Depardieu, blessures secrètes Gérard Depardieu est un géant du cinéma français. Un homme sans cadre, sans limite et sans frontières. Mais comment...

Documentaire Tatort Tatort est diffusé en Allemagne depuis 1970. Romy Strassenburg nous explique le succès de la série.

Documentaire Marceline, une femme, un siècle Cordelia Dvorák filme sa rencontre avec la cinéaste française Marceline Loridan-Ivens, décédée le 18 septembre 2018 à l’âge de...