Documentaire

Elle a frappé des millions d’entre nous. Elle, c’est la crise qui nous a conduits à considérablement rogner sur notre train de vie. Alors, pour vivre décemment, les Français s’organisent. En région parisienne, Nadine, mère célibataire, s’est meublée en grande partie grâce à des dons. Une générosité très organisée. Dans l’Aisne, Valérie et son mari rivalisent d’efforts et d’imagination pour ne pas pénaliser leur fille aînée qui doit poursuivre ses études à Paris. En Bretagne ou à Paris, des voisins s’associent pour manger sain et pas cher : ils achètent en gros et se partagent les courses.