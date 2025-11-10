Jérôme Pitorin se rend en Louisiane, dans le Sud des Etats-Unis, au pays du gombo, du jazz, et des bayous. Cet Etat n’est pas tout à fait américain, il est aussi français, espagnol, africain, haïtien et créole. On y célèbre le métissage à tous les coins de rue, tant dans la gastronomie que dans la musique ou l’architecture. Jérôme voyage de La Nouvelle-Orléans au pays cajun, remontant les méandres de la Louisiane, de rencontre en rencontre, jusqu’au coeur de la tribu Houma.
Au sommaire :
– 24H à Bourbon Street
– La vie sur le Mississippi
– Les plantations, entre folklore et devoir de mémoire
– Les beautés du bayou
– Les Cajuns
– Le fishing rodéo