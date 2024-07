Documentaire



On connait de la République Tchèque surtout Prague. Mais quid des richesses de sa grande province de l’est, la Moravie ? A quelques heures de la capitale, cette contrée méconnue, une belle découverte, rappelle constamment ses atouts. Des vestiges de l’Empire austro-hongrois, un goût prononcé pour les arts, des habitants longtemps isolés par le Mur et qui désormais se sentent farouchement Européens.

De Prague à Breclav, à la frontière autrichienne, le train, au dense réseau, permet justement de plonger au cœur de cette Europe centrale. Et de découvrir à travers des paysages verdoyants ses trésors baroques, les églises aux clochers à bulbes, les monastères, les châteaux et palais anciens aux façades en volutes. Plus que jamais, la République Tchèque est à la lisière des mondes germanique et slave, et elle le revendique comme une chance unique.

Réalisation : Olivier Weber