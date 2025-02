Documentaire

Ils sont à l’origine d’une terrible crise sanitaire, avec 72 000 morts d’overdose pour la seule année 2017. Un couple de personnes âgées inanimées sur un banc en pleine rue, une petite fille en pleurs devant sa maman qui a perdu conscience dans les rayons d’un supermarché : un type de vidéos chocs semble-t-il de plus en plus nombreuses. Des Américains apparemment ordinaires font des overdoses… En cause, leur addiction aux médicaments antidouleur. Tout commence souvent par un mal de dos, une douleur chronique ou des rhumatismes : leur médecin prescrit des opioïdes, des médicaments très efficaces pour soulager la douleur mais extrêmement addictifs.Et c’est le début de l’engrenage : des mères de famille, des ouvriers, des retraités deviennent totalement dépendants. En quelques années, ce type de pilules a inondé le marché américain. Elles sont à l’origine d’une des plus graves crises sanitaires que le pays ait connue, avec 72 000 morts pour la seule année 2017. Un documentaire de Pierre Monégier, Brice Baubit et Emmanuel Lejeune pour Envoyé Spécial.