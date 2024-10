Documentaire



À 21 ans, Amandine est maman de deux petites filles et aussi l’heureuse propriétaire de trois chiennes, un chat et des poissons ! Une passion accaparante qui monopolise toutes ses journées au grand désespoir de son compagnon, Ludovic, qui ne supporte plus d’être délaissé. Et la situation ne fait qu’empirer depuis qu’une des chiennes attend des petits ! Conscient que leur couple est au plus mal, Ludovic a décidé de faire appel à une comportementaliste pour le sortir de cette impasse. De son côté, Michael possède pas moins de 20 chiens, 3 chats, 2 perroquets et 3 chevaux ! Des animaux qu’il considère comme ses enfants et qu’il ne veut surtout pas quitter.