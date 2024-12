Documentaire

Au mystérieux orgasme féminin on a longtemps opposé la simplicité apparente du fonctionnement de la sexualité de l’homme. La question de l’orgasme masculin ne se poserait donc pas, puisque son équation est censée être connue de tous : excitation, érection, pénétration (ou masturbation), éjaculation. Mais l’orgasme masculin est-il aussi évident que le laisse à penser la description de ce mécanisme ? Cette vision simpliste du plaisir de l’homme n’est-elle pas illusoire ? Pour de nombreux sexologues, la majorité des hommes n’expérimentent en fait qu’une jouissance physique fugace. Obnubilés par le but final, ils en oublient leur plaisir en chemin. Alors que d’autres hommes, libérés du culte de la performance, découvrent une volupté bien plus grande.Au centre de ce film, il y a la parole d’hommes, novices ou expérimentés, hétérosexuels ou homosexuels, amoureux ou Don Juan. Ils nous confient les mille et une nuances de leur plaisir. À travers leurs témoignages, l’orgasme masculin apparaît dans toute sa complexité. Ces hommes parlent aussi le rôle prédominant des émotions dans la découverte du plaisir. Un film qui fera parler les hommes…et les femmes. Documentaire réalisé par Yvonne Debeaumarché, producteur : Daniel Leconte