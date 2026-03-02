En octobre 1965, trois filles de joie sont assassinées à Pigalle. Ces crimes bouleversent le quartier et marquent un...
Le Champ de Mars, un vaste terrain de jeu de nombreux délinquants et vendeurs à la sauvette dont les...
4 200 radars sont installés sur les autoroutes françaises pour contrôler les automobilistes. Pour se jouer des contrôles, plus...
À Lille, près de 2 000 appels d’urgence sont passés chaque jour. Cambriolages, agressions, violences familiales, conflits de voisinage…...
L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...
C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis, prise d’assaut...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Incompétents, inexpérimentés, les avocats commis d’office n’ont pas forcément la réputation d’être les meilleurs. Et pourtant, nous allons suivre...
Immersion au cœur du système judiciaire auprès des juges d’application des peines. Les JAP, comme on les surnomme, sont...
En août 2013, Vanessa Mayor est abattue de 9 balles, devant son fils, à Agde dans l’Hérault. Une histoire...
Un jeune homme vient de se faire agresser. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois dans la Seine-Saint-Denis. En un an, ce...
Le mari aurait-il imaginé le scénario du drame ?
L’affaire avait ému toute la France : Valentin, 11 ans, abattu par un marginal qui a passé 25 ans...
Situé à l’ouest de Paris, le 16ème arrondissement est l’un des quartiers les plus huppés de la capitale !...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Douai-la-Fontaine, un village de 7 500 âmes dans le département du Maine et Loire. Il est environ 8 heures...
Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...
La police locale fait face à une délinquance pour le moins étonnante, le vol d’outils. Pourtant, les voleurs exploitent...
Mardi 28 mai, après-midi, quai Voltaire dans le VIIᵉ arrondissement de Paris, l’impensable se produit. Un homme de 56...
Flics, leur vie en direct nous emmène dans le quotidien de celles et ceux qui ont décidé de consacrer...
