Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’affaire Dieter Goetze: un tournant historique en France En octobre 1965, trois filles de joie sont assassinées à Pigalle. Ces crimes bouleversent le quartier et marquent un...

Documentaire La Tour Eiffel, un sombre accueil aux touristes Le Champ de Mars, un vaste terrain de jeu de nombreux délinquants et vendeurs à la sauvette dont les...

Documentaire Les coulisses de la sécurité routière 4 200 radars sont installés sur les autoroutes françaises pour contrôler les automobilistes. Pour se jouer des contrôles, plus...

Documentaire Lille : plongée dans la délinquance quotidienne À Lille, près de 2 000 appels d’urgence sont passés chaque jour. Cambriolages, agressions, violences familiales, conflits de voisinage…...

Documentaire Surenchère des gadgets au volant L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...

Documentaire Affaires sensibles en Seine-Saint-Denis Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire Immersion avec le juge d’application des peines Immersion au cœur du système judiciaire auprès des juges d’application des peines. Les JAP, comme on les surnomme, sont...

Podcast L’affaire Mayor En août 2013, Vanessa Mayor est abattue de 9 balles, devant son fils, à Agde dans l’Hérault. Une histoire...

Documentaire Le tribunal de la violence Un jeune homme vient de se faire agresser. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois dans la Seine-Saint-Denis. En un an, ce...

Documentaire L’affaire du petit Valentin : l’inquiétant parcours d’un routard L’affaire avait ému toute la France : Valentin, 11 ans, abattu par un marginal qui a passé 25 ans...

Documentaire Urgences, insécurité, excès : Paris, les dessous des quartiers chics Situé à l’ouest de Paris, le 16ème arrondissement est l’un des quartiers les plus huppés de la capitale !...

Documentaire L’affaire Yvette Julien : héritage mortel ? Douai-la-Fontaine, un village de 7 500 âmes dans le département du Maine et Loire. Il est environ 8 heures...

Documentaire Comment la police récupère et utilise votre ADN Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...

Documentaire Vol en bande organisée, alerte dans le sud La police locale fait face à une délinquance pour le moins étonnante, le vol d’outils. Pourtant, les voleurs exploitent...

Documentaire Conduites anarchiques : la guerre des bus touristiques Mardi 28 mai, après-midi, quai Voltaire dans le VIIᵉ arrondissement de Paris, l’impensable se produit. Un homme de 56...