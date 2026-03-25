L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...
Au Pérou, l’armée et la police collaborent dans des opérations visant à éradiquer le trafic de substances illicites des...
Sur les autoroutes françaises, l’insécurité prend une nouvelle dimension. Courses illégales, vols, trafics organisés et agressions ciblées transforment ces...
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Le 14 décembre 1990, dans la banlieue de Nancy, Raymond Jactel, militaire à la retraite, meurt d’un infarctus. Mais...
Être policier à Fréjus, c’est plonger dans un quotidien sans répit, où chaque journée apporte son lot d’incidents et...
Plus de 80 millions d’étrangers et 40 millions de Français vont partir en vacances en France cet été. Au...
Dans la capitale, ils font tout pour lutter contre la délinquance. Retrouvez Paris sous haute surveillance.
David Richard Berkowitz, aussi connu sous le surnom de « Fils de Sam » (Son of Sam), est un...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Les femmes meurtrières représentent environ 15 % des multirécidivistes du crime. Ce sont des «veuves noires», des mères infanticides...
Oscar Pistorius qui à 27 ans, doit répondre du meurtre de Reeva Steenkamp sa fiancée top-model. Le champion olympique...
En Équateur et au Brésil, des unités d’élite sont déployées pour des opérations terrestres, maritimes et aériennes. Les contrebandiers...
Des cigares et des méthodes rugueuses, Louis Scarcella, la star du NYPD qui se la jouait macho, n’aurait pas...
Document dans une des prisons les plus dangereuses du Brésil où les pasteurs évangéliques font la loi. Ils viennent...
En juillet 2006, en Bretagne, Benoît Piet signale la disparition de sa femme, Adeline. Les gendarmes suivent plusieurs pistes...
Molenbeek est un quartier de Bruxelles au nom sulfureux. Mais les affres que rencontrent les ados sont les mêmes...
Plus de 250 tracteurs volés à travers toute la France depuis le début de l’année. Le phénomène est pris...
Trafic de drogue, vols, agressions…Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille...
De plus en plus de malfrats s’en prennent aux touristes. Des cibles faciles pour de l’argent facile, les pickpockets...
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