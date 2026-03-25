Il serait le cerveau de « l’arnaque du siècle » : 283 millions d’euros détournés au préjudice de l’Etat français entre 2008 et 2009. Pour la première fois, Arnaud Mimran, golden boy et jet-setter parisien, s’est expliqué devant une caméra, quelques jours avant sa condamnation jeudi dernier à 8 ans de prison.