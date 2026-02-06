L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement au reste de la France, les deux confinements n’y ont pas entrainé de chute de la délinquance. Les tirs de mortiers d’artifice qui visaient des policiers se multiplient dans ces cités. Ces artifices sont normalement interdits à la vente, mais qu’on trouve sur Internet pour une dizaine d’euros.