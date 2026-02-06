Accidents, accouchements à domicile, noyades ou blessures sur les terrains de foot… À Marseille, les équipes du SAMU interviennent...
Ils sont en civil, invisibles, mais toujours en alerte. À Paris et en banlieue, les policiers de la brigade...
Tous les usagers des grandes villes de France subissent les mêmes incivilités dans les transports… Mais les petites villes...
L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...
Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...
On appelle ça des rasso. Des rassemblements illégaux de voitures avec des démonstrations de vitesse et de dérapages. Ils...
Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...
L’été, le Nord-Pas-de-Calais fait le plein de vacanciers. Les campings sont pris d’assaut, les plages de la Côte d’Opale...
Le 26 mars 2001, une jeune mariée de 19 ans, Magalie Part, sort de chez elle pour aller chercher...
Pour lutter contre le trafic de drogue, la brigade des stupéfiants redouble d’efforts dans la ville de Lyon. Ses...
Accrochages, trafics ou cambriolages de villas… les forces de l’ordre sont sur tous les fronts. Face à eux, de...
Christophe Bridou, ancien officier de la police municipale, et Patrick Leveneur, chauffeur de bus, ont été l’un et l’autre,...
Alors qu’ils partaient en vacances pour retrouver leur famille, ces automobilistes ont frôlé le drame de près. Sur l’autoroute,...
L’été dans le Nord-Pas-de-Calais ne se résume pas qu’aux vacances en bord de mer. Derrière les plages animées et...
Ce documentaire, que nous avons co-signés avec mon ami Serge Garde (« Cf « Zandvoort, le fichier de la honte » et...
La brigade de gendarmerie maritime enquête sur les infractions liées à la pêche non réglementée et à la revente...
Parmi ses unités d’élite, certains pelotons se distinguent par leur engagement total et leur expertise en matière d’investigation.
Les médecins ne sont pas plus ou moins honnêtes que la moyenne des citoyens mais ils bénéficient d’un système...
Tommy Lynn Sells, né le 28 juin 1964 à Oakland en Californie, et mort le 3 avril 20141 est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site