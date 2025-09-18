Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les héros du soufre Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...

Documentaire Peut-on labéliser le patrimoine ? La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....

Documentaire Les petits mendiants d’Allah : les enfants errants du Sénégal 50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel...

Documentaire Mayotte, la mer de tous les dangers Le média d’investigation Lighthouse reports et un consortium de 5 médias européens – dont ARTE est partenaire – révèlent...

Documentaire Elle est la Nadine de Rothschild russe Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés

Documentaire À nous d’agir ! Portrait d’une génération engagée Un tour d’Europe des mouvements militants animés par les jeunes générations : en France, rencontre avec Priscillia Ludosky, figure des...

Documentaire Mexique : Bloque Negro, la révolution féministe Encagoulées, vêtues de noir de la tête aux pieds, organisées en groupuscules, une nouvelle génération de féministes lève le...

Documentaire Paradise Papers : au cœur d’un scandale mondial Les Paradise Papers sont la plus grande fuite de l’histoire avec 13,5 millions de documents, dont beaucoup proviennent d’un...

Documentaire Vaccins, la grande défiance Alors que le gouvernement a dû accélérer sa campagne vaccinale anti-Covid, la défiance envers le vaccin reste de mise....

Documentaire Jeune fille au pair en Angleterre, le bon plan ? Des milliers de Français choisissent chaque année de partir au pair en Angleterre, certains d’entre eux nous ont raconté...

Documentaire Vestiges maritimes et ferroviaires Bateaux, trains et avions incarnent la puissance des machines de l’ère industrielle. Devenus inutiles ou trop vieux, ils sont...

Documentaire Archipels – Essais nucléaires, un héritage sans fin (Partie 1) Entre 1966 et 1996, 137 essais nucléaires ont eu lieu en Polynésie, sur les atolls de Fangataufa et Mururoa....

Documentaire USA : Black Cowboys, la légende oubliée A l’extrémité sud de New York, les membres de la Fédération des Black Cowboys tentent de partager une histoire...

Documentaire Mont Athos : bataille au monastère Un État peut-il interdire aux femmes d’accéder à son territoire ? Et ce, en Union Européenne ? C’est pourtant...

Documentaire France état d’urgence, vu de l’intérieur Au lendemain des attentats du 13 novembre, l’état d’urgence est décrété, puis prolongé. Serge Moati et Yoann Gillet décryptent...

Documentaire L’incroyable voyage des Matis vers la ville Une fois par an, quelque part au Brésil, une flamme olympique est allumée, annonçant l’ouverture des « Jeux indigènes », les...

Documentaire Le drame des clandestins de l’Evros Près d’un million d’immigrés clandestins vivent à Istanbul, où ils tentent de survivre tant bien que mal. La plupart...