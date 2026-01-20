Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux,...
Les politiques de conservation en Afrique posent un paradoxe : au nom de la protection de la biodiversité, des...
Cultiver autrement ! L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres avec les cultures ou...
Avec son ONG, il lutte contre la déforestation à Madagascar
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...
Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...
Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...
Aujourd’hui, Singapour importe près de 90% de sa nourriture qui provient de près de 30 pays différents. Cependant, des...
Au large des côtes du monde entier reposent de véritables bombes à retardement : six mille trois cents épaves...
Particules fines, suie et hydrocarbures : les cargos et les bateaux de croisière sont de véritables fossoyeurs du climat. Pourtant...
Il y a cinq ans, la commune de Malles Venosta, dans le Haut-Adige, manifestait son opposition à la politique...
Gros plan sur les conséquences des changements climatiques en Argentine. Les gauchos de la province de Buenos Aires peinent...
\r\n2014 a été désignée « année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire ». En effet, près de 50 % d’aliments...
Christophe Rousseau, spécialiste en biologie marine, lors de sa conférence à l’Institut océanographique de Paris ; sur la catastrophe...
Situé en Anatolie dans la zone frontalière turque avec l’Iran, l’Irak et la Syrie, le site d’Hasankeyf est considéré...
« Sous terre » est le fruit d’une rencontre entre un biologiste et un illustrateur passionné par la vulgarisation scientifique. Cette...
À Bali, les moyens de subsistance d’un vieux pêcheur sont en péril car le poisson se fait rare. Son neveu...
En six heures, l’ensemble des déserts de la planète reçoit autant d’énergie du soleil que l’humanité en consomme en...
Un Français sur quatre vit aujourd’hui en zone inondable. Le changement climatique n’est pas seul en cause : depuis...
