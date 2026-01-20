Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment redonner vie à nos sols ? Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux,...

Podcast Colonialisme vert : protéger la nature… mais à quel prix ? Les politiques de conservation en Afrique posent un paradoxe : au nom de la protection de la biodiversité, des...

Podcast C’est quoi, l’agroforesterie ? Cultiver autrement ! L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles qui associe les arbres avec les cultures ou...

Documentaire Cette île qui disparait à petit feu Avec son ONG, il lutte contre la déforestation à Madagascar

Conférence Les aberrations de la pêche profonde La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...

Documentaire Guyane : la menace grandissante de l’océan Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...

Documentaire République Dominicaine : inondations et désespoir ! Avec 4 millions de touristes, chaque année, la République Dominicaine est le pays le plus visité des Caraïbes. Séduits...

Documentaire Climat, peut-on encore éviter le pire ? Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...

Documentaire Paysans du monde – Singapour Aujourd’hui, Singapour importe près de 90% de sa nourriture qui provient de près de 30 pays différents. Cependant, des...

Documentaire Épaves et pollution, les larmes noires de l’océan Au large des côtes du monde entier reposent de véritables bombes à retardement : six mille trois cents épaves...

Documentaire Rendre les navires plus propres Particules fines, suie et hydrocarbures : les cargos et les bateaux de croisière sont de véritables fossoyeurs du climat. Pourtant...

Documentaire Vivre sans pesticide, 5 ans après Il y a cinq ans, la commune de Malles Venosta, dans le Haut-Adige, manifestait son opposition à la politique...

Documentaire Apocalypse en Argentine Gros plan sur les conséquences des changements climatiques en Argentine. Les gauchos de la province de Buenos Aires peinent...

Documentaire Halte au gaspillage \r

2014 a été désignée « année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire ». En effet, près de 50 % d’aliments...

Conférence Deep Water Horizon Christophe Rousseau, spécialiste en biologie marine, lors de sa conférence à l’Institut océanographique de Paris ; sur la catastrophe...

Documentaire Hasankeyf : les derniers jours d’une cité millénaire Situé en Anatolie dans la zone frontalière turque avec l’Iran, l’Irak et la Syrie, le site d’Hasankeyf est considéré...

Conférence Quelles vies sous terre ? « Sous terre » est le fruit d’une rencontre entre un biologiste et un illustrateur passionné par la vulgarisation scientifique. Cette...

Documentaire L’énergie du Sahara En six heures, l’ensemble des déserts de la planète reçoit autant d’énergie du soleil que l’humanité en consomme en...