Documentaire

Les Missions Etrangères de Paris sont l’un des plus anciens instituts missionnaires du monde et l’une des familles religieuses les plus prestigieuses de France avec 350 ans d’histoire et 23 missionnaires saints et canonisés. Aujourd’hui, les Missions Etrangères de Paris comptent 240 prêtres et 27 aspirants. Elles envoient chaque année 180 jeunes pour un temps de volontariat en Asie. Ce documentaire présente les itinéraires de trois futurs missionnaires qui se sont lancés dans cette grande aventure spirituelle et humaine. En renonçant à la vie moderne, à ses lumières et à ses séductions, une chaîne ininterrompue de jeunes hommes continue de s’engager en Asie dans une vie de service aux autres. Ils donnent ainsi à leur existence un sens profond, devenant par là-même des hommes résolument libres, modernes et heureux. Au travers d’entretiens, à la fois intimistes, francs et sans complaisance, ces futurs missionnaires reviennent sur leur enfance, leur choix de vie, leur prise de décision et leur motivation, ainsi que sur ce moment unique où tout a basculé et où ils ont choisi leur destin. Les voir vivre et agir tout au long d’une année nous permettra comme dans un jeu de miroir de nous interroger comme spectateurs sur leurs choix personnels, et peut-être de nous aider à trouver nous aussi le fil d’Ariane de nos propres existences et son sens.