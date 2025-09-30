Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le carbonifère français Nous partons à la découverte du site géologique et paléontologique de la réserve naturelle régionale (RNR) de Pont-Barré en...

Conférence La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre. La Bretagne appartient au...

Documentaire L’énorme glissement de terrain Alika 2 survenu il y a 120 000 ans En 1980, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu au Mont Saint Helens. Pourtant, un phénomène 400 fois...

Documentaire L’eau prisonnière de ce volcan est un danger en cas d’éruption Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...

Conférence L’anthropocène : regard et réflexions d un géologue Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...

Conférence De la prévention à la modélisation des avalanches de neige Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences...

Article Où se cachent les diamants ? L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...

Conférence Le regard d’un géologue sur l’origine de la vie terrestre Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...

Conférence Observer les tempêtes pour améliorer les prévisions météo Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...

Documentaire Le supervolcan de Toba : un monstre en sommeil Il y a 75.000 ans, la terre a subi une modification d’ampleur. Cette certitude, des chercheurs l’ont acquise au...

Documentaire Exploration tsunami Une équipe d’océanographes et de géologues étudie la formation du tsunami qui a ravagé les côtes japonaises le 11...

Documentaire Vigilance volcanique au coeur de Java L’île indonésienne de Java est située sur l’arc de la Sonde, zone volcanique à l’activité la plus intense au...

Documentaire L’océanie, un voyage à travers la génèse de la Terre L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...

Documentaire C’est pas sorcier – Réunion, une île sortie de l’océan Fred, Jamy et Sabine nous font découvrir l’histoire de cette jeune île volcanique qui émergea voilà maintenant 3 millions...

Podcast Alerte avalanche Fin 1998, à 27 ans Blaise Agresti accède à son rêve en devenant commandant du célèbre PGHM, le peloton...

Documentaire On a vidé l’océan – Voyage dans l’au-dessous Des scientifiques cartographient les fonds océaniques pour en connaître les reliefs… Des chercheurs se concentrent dans la baie de...

Documentaire Planète explosive – Tsunami Une observation du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles avec un essaim de tornades libéré sur un groupe de chasseurs...

Podcast Au coeur de la Terre On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...

Documentaire Les forces de la terre (2/2) Des changements invisibles à l’oeil nu se produisent continuellement sur la planète, vivante. Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques...