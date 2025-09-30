La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée par un désordre permanent. En observant ses reliefs, ses couches sédimentaires, ses failles et ses volcans, on comprend que notre planète est avant tout un immense chantier en mouvement, où l’équilibre n’est jamais qu’une apparence. Ce désordre apparent est le fruit d’interactions profondes, où le feu, l’eau, l’air et le temps s’entremêlent pour modeler un monde en perpétuelle transformation.