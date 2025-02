Documentaire

Au début de l’hiver, les compagnons de la Fondation de l’œuvre Notre-Dame montent au sommet de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Une mission à haut risque, à 140 mètres de hauteur. Pendant ce temps, c’est l’effervescence à l’intérieur du monument. Une autre équipe installe dans la nef quatorze tapisseries monumentales du 17ème siècle, exposées uniquement pendant les fêtes de Noël. Nous assisterons également à la dernière étape de la rénovation de vitraux uniques datant du 13ème siècle. Au pied de la cathédrale, les vitrines du quartier historique, le Carré d’Or, se remplissent des délices de Noël. Olivier Klein, commerçant, supervise la décoration des rues, où se trouvent les auberges traditionnelles, les « winstub ». Un moment fort : l’inauguration des illuminations du 23 Novembre. Commence alors la période de l’Avent. Dans tous les villages d’Alsace, les marchés de Noël font leur ouverture. C’est à Kaysersberg que se tient l’un des plus réputés. Il a été créé par une association d’habitants. Jérôme Bentzinger, nous emmène à la rencontre de tous ceux qui font de cette période un moment de convivialité. De son côté, Mathias Heissler profite de l’hiver pour surveiller l’état des châteaux forts du Bas-Rhin, notamment du château du Haut-Kœnigsbourg. Taillés dans des pitons de grès rose, ces vestiges sont fragilisés par le gel et les intempéries. Depuis plusieurs années, cet architecte a mis en place un réseau de bénévoles qui veillent et restaurent ce patrimoine. Dans les Vosges enneigées, des naturalistes passionnés partent sur les traces d’un animal emblématique, le lynx. Exterminé à la fin du 17ème siècle, le félin a été réintroduit dans ces montagnes il y a un peu plus de 25 ans. Mais à cause du braconnage des chasseurs, il n’en resterait plus que cinq aujourd’hui. Un documentaire réalisé par Emmanuel Roblin, une production Eclectic Production, avec la participation de France Télévisions