Documentaire



Un été en Algérie » est un film documentaire réalisé par Malek Sahraoui, qui raconte son retour dans son village natal en Algérie après plusieurs années d’absence. À travers ce voyage estival, il explore la vie quotidienne des habitants, les relations familiales, et les réalités d’un pays entre tradition et modernité. Le film offre un regard personnel et intime sur la culture algérienne, tout en abordant des thèmes universels comme la mémoire, l’identité et l’appartenance

Réalisation : SAHRAOUI MALEK