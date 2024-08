Documentaire



Selon les données policières, l’Europe est confrontée à une augmentation alarmante du trafic de cocaïne, avec des importations multipliées par dix au cours de la dernière décennie, atteignant plusieurs centaines de tonnes. Cette drogue, autrefois symbole des élites et des milieux branchés, s’est démocratisée, touchant désormais une clientèle plus variée incluant ouvriers, employés et étudiants. Les cartels colombiens, maîtres du marché, se tournent vers l’Europe en raison des mesures sévères prises aux États-Unis contre ce trafic, rendant le marché américain moins accessible. Ce changement de stratégie explique pourquoi la France a récemment réalisé la plus grande saisie de son histoire, avec plus de quatre tonnes de cocaïne pure. Ce reportage offre une plongée exclusive au cœur de cette opération d’envergure.