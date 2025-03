Documentaire

Dans une Inde qui a évolué à vitesse grand V, les richesses ont creusé un fossé de plus en plus grand entre les classes les plus riches et les plus pauvres, créant des envies qui n’existaient pas avant. Seuls 3% de la population peuvent se permettre le luxe d’un billet d’avion. BC Gupta a donc choisi le quartier pauvre de Dwarka à New Delhi, pour y installer un vieil Airbus qui ne pouvait plus voler. Il offre ainsi aux plus pauvres l’opportunité de vivre un vol de simulation pour seulement quelques roupies. Une heure pour vivre la vie d’un passager ordinaire… Et une seule différence, finalement insignifiante, l’avion ne peut pas décoller. Un documentaire d’Emmanuelle PETIT