Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tout comprendre sur les trous noirs Au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif se forme. Découvrez les types de trous noirs, leur formation...

Documentaire Tout comprendre sur la Terre La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...

Documentaire Tout comprendre sur Neptune Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...

Documentaire Les débuts de la navette spatiale La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion. Réalisateur : Evan Clarck

Article 4 infos clés sur les trous noirs Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...

Conférence Étoiles, constellations et légendes grecques Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...

Conférence Notre univers est il infini? Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...

Documentaire Voyage aux confins de l’univers Planètes, satellites, trous noirs : l’espace regorge d’éléments fascinants. Ce «Voyage aux confins de l’univers» se présente comme un...

Documentaire Forces de la Nature – Impact de Comète Il y a quelques millions d’années, une comète aurait dévasté l’Amérique du Nord et anéanti toute vie. Les scientifiques...

Conférence L’exploration spatiale de Mars : tout commence Le rover Curiosity/MSL en route vers Mars, la sonde spatiale russe Phobos Grunt prisonnière de la Terre, les sondes...

Documentaire Sondes Voyager : aux confins du système solaire Lancées à quelques jours d’écart à l’été 1977, conçues pour explorer pendant cinq ans les planètes géantes de notre...

Documentaire L’empire du système solaire – La puissance du Soleil Grâce au Soleil, la Terre est une planète vivante. Dans des observatoires situés en Argentine, en Inde, en Norvège...

Documentaire Odyssée Pluton Située à 4,77 milliards de kilomètres de notre planète, soit trente-deux fois la distance entre la Terre et le...

Documentaire L’odyssée interstellaire – En route vers les étoiles C’est l’histoire d’une épopée extraordinaire. Celle que l’homme fera probablement au cours du siècle prochain : un voyage entre...

Documentaire Chasseurs de monde En 1995, l’astrophysicien suisse Michel Mayor découvrait la premiere planète en dehors du systeme solaire. Avec lui, nous sommes...

Documentaire A la découverte des étoiles Galillée – Observatoire de Paris – Les planétariums à la Découverte et à la Cité des Sciences. Depuis les...

Documentaire Le cosmos dans tous ses etats – Les mondes extraterrestres Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Les astronomes pensent aujourd’hui que tous les astres ont des planètes qui gravitent autour...