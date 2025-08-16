Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de cette géante, de sa grande tache rouge et de ses lunes océaniques.
Jupiter est la planète la plus ancienne et la plus massive du système solaire. Découvrez l’histoire et l’origine de cette géante, de sa grande tache rouge et de ses lunes océaniques.
Au centre de notre galaxie, un trou noir supermassif se forme. Découvrez les types de trous noirs, leur formation...
La Terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Découvrez les origines de notre planète et certains...
Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil. Apprenez-en plus sur l’orbite de la petite planète bleue,...
La création d’un engin spatial entre la fusée et l’avion. Réalisateur : Evan Clarck
Les trous noirs comptent parmi les objets les plus énigmatiques et impressionnants de l’Univers. Leur existence, longtemps purement théorique,...
Pour les anciens Grecs, le ciel nocturne était riche de présences et d’histoires : les noms des planètes, des...
Comment s’est formé l’Univers ? De quoi est-il fait ? On envoie dans l’espace des télescopes de plus en...
Au XVIIème siècle, on mesure pour la première fois la distance d’une étoile. Il y a un siècle, nous...
Planètes, satellites, trous noirs : l’espace regorge d’éléments fascinants. Ce «Voyage aux confins de l’univers» se présente comme un...
Il y a quelques millions d’années, une comète aurait dévasté l’Amérique du Nord et anéanti toute vie. Les scientifiques...
Le rover Curiosity/MSL en route vers Mars, la sonde spatiale russe Phobos Grunt prisonnière de la Terre, les sondes...
Lancées à quelques jours d’écart à l’été 1977, conçues pour explorer pendant cinq ans les planètes géantes de notre...
Le téléscope Hubble, le téléscope Chandra, la sonde WMAP… Découvrez notre Univers, grâce aux sérieuses recherches menées par la...
Grâce au Soleil, la Terre est une planète vivante. Dans des observatoires situés en Argentine, en Inde, en Norvège...
Située à 4,77 milliards de kilomètres de notre planète, soit trente-deux fois la distance entre la Terre et le...
C’est l’histoire d’une épopée extraordinaire. Celle que l’homme fera probablement au cours du siècle prochain : un voyage entre...
En 1995, l’astrophysicien suisse Michel Mayor découvrait la premiere planète en dehors du systeme solaire. Avec lui, nous sommes...
Galillée – Observatoire de Paris – Les planétariums à la Découverte et à la Cité des Sciences. Depuis les...
Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Les astronomes pensent aujourd’hui que tous les astres ont des planètes qui gravitent autour...
Selon le modèle standard, on ne connaît au plus que 5 % de la matière de l’Univers ; le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site