Documentaire

L’Occident est traversé par une vague de peur face à l’islam et à l’immigration. Populisme et extrême-droite sont en hausse partout et appellent à la fermeture des frontières. L’Allemagne, qui a vu un million de migrants arriver sur son sol en 2015, est déstabilisée. En France, la candidate du Front national, Marine Le Pen, est en pleine ascension à la veille de l’élection présidentielle de mai prochain. Au Québec aussi, la peur monte. Chroniques, blogues, groupes et groupuscules prolifèrent sur Internet : la vigilance face à l’islam est à l’ordre du jour. L’intolérance a droit de cité car, selon ce point de vue, elle protègerait l’Occident d’un danger d’islamisation et d’imposition mondiale de la charia. Le nationalisme serait-il un terreau fertile pour l’islamophobie? Un documentaire de Luc Chartrand, Jo-Ann Demers, Marie-Claude Dufour, Benoît Michaud, Alexander Ohrn