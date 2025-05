Documentaire

Les noisettes cultivées sur les terres fertiles de l’arrière-pays de la mer Noire en Turquie comptent parmi les meilleures au monde. La variété “Giresun oily” est très appréciée pour sa saveur et sa haute teneur en huile. La récolte a lieu au mois d’août.

Le nuciculteur Özer Akbaşlı et son équipe secouent les branches pour faire tomber les noisettes. Madame Gönül et son amie Nurcan ont hâte de préparer des spécialités régionales : soupe de chou noir au riz et au maïs, feuilles de chou noir farcies, lactaires braisés aux oignons, sans oublier le croustillant pide fourré aux épinards et au chèvre.

En été, de nombreuses familles reçoivent leurs proches qui vivent à l’étranger. C’est le cas de Nurcan : sa sœur lui rend visite d’Allemagne. Tout le monde est enfin réuni autour d’un thé noir du cru, considéré lui aussi comme l’un des meilleurs au monde. Il est servi avec du kuymak, une fondue à base de farine de maïs, de beurre et de fromage ainsi que de succulentes keftas. Cette année encore, la famille se retrouve à la plus belle saison, celle de la récolte des noisettes.

Série documentaire (Allemagne, 2025, 31mn)

