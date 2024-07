Documentaire

Romain Luksenberg, guide de haute montagne et Jodouin Mitrani son client, partagent le temps d’une ascension leur amour de la montagne et de l’alpinisme. L’ascension du Mont Vélan dans le Valais suisse sert de décor à leurs discussions sur la pratique de ce sport exigeant. La préparation, le physique, le mental et surtout l’envie de vivre des experiences uniques. Un documentaire de Jodouin Mitrani avec la participation et le soutien de Bewell Connect, DXO, TRM audiovisuel. filmé en sony Alpha 7II. Photos: DXO One.photo: Gorgan Wildberger