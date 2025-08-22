Documentaire

Une île dans l’océan Indien, des plages paradisiaques, des montagnes, des cascades, les célèbres plantations de thé, des forêts où vivent encore des centaines d’éléphants sauvages.

Une grande partie du territoire sri-lankais est un sanctuaire pour le monde sauvage, des réserves et des parcs où observer et contempler des espèces de plantes, d’animaux et d’oiseaux uniques au monde.

Partez à la rencontre des pionniers de l’éco-tourisme et découvrez les multiples manières de profiter de la nature sri-lankaise tout en la préservant.

Extrait du film : “Les nouveaux Paradis – Sri-Lanka »

Réalisation : Pascal Sarragot & Salvatore Guadagnino

