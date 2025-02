Documentaire

Olivier Martin vit et travaille au Japon depuis deux ans. En sa compagnie, nous découvrons Kyoto puis la cité millénaire aux jardins zen, Miyajima, l’île sanctuaire et enfin Tokyo, la métropole ultramoderne… Une culture nippone au double visage, entre tradition et futurisme. Né à Angers en 1974, Olivier Martin se lance dans la bande dessinée pendant ses études d’arts appliqués, par le biais de différents blogs. Il se fait remarquer par la profession et publie, entre autres, la série en 3 tomes « Crypto ». En 2004, il s’installe au Japon, pays des estampes et des mangas, et retranscrit dans ses dessins son immersion dans la culture nippone.

Réalisateur : Laurent Joffrion