Documentaire

Côté pile, l’éléphant superstar, symbole de la naissance de Bouddha. Côté face, l’animal prédateur qui dévaste les rizières. Une guerre de territoire, entre humains et animaux. Chaque année, au Sri Lanka, 300 éléphants sont tués et 80 personnes perdent la vie. En suivant Ravi Corea, passionné de vie sauvage et grand connaisseur des éléphants, nous découvrons cette incroyable situation dans un pays où il est devenu plus efficace d’enfermer les villageois derrière des clôtures électriques que de parquer les troupeaux d’éléphants. » De mémoire d’éléphant » nous emmène sur les routes de campagne, à la découverte de ce petit pays qui possède la plus grande densité d’éléphants d’Asie. Un documentaire de Bertrand Edel/André Laffont/Jean-Michel Vincent.