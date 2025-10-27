En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...
Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.
Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....
Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
A Savannah Lane les dangers et les menaces viennent aussi de là où on ne les attend pas. Les...
Parfois, il arrive qu’un chaton soit séparé de sa mère peu de temps après sa venue au monde. Le...
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
Pénélope, la petite ânesse naine, est destinée à devenir animal de compagnie. Mais entre la séparation avec sa mère...
Le kéa ou nestor kéa est une espèce endémique de Nouvelle-Zélande. Ce perroquet montagnard est considéré comme l’un des...
La technique de la lionne est redoutable : forcer la bufflonne à charger pour la mordre en évitant ses...
Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...
Un monstre de 2 mètres 17 pêché il y a quelques jours dans le Léman. Une taille record pour...
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
Encore maladroit sur ses pattes toutes fines, avec ses longs cils et ses grandes oreilles, il fait irrésistiblement penser...
Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...
Depuis des millions d’années, une multitude d’êtres vivants peuvent émettre de la lumière. Les fascinants organismes bioluminescents sont l’aboutissement...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site