Documentaire Pourquoi les requins requiem de sable sont-ils attirés par cette centrale électrique ? En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...

Documentaire À Miami, les baigneurs côtoient des milliers de requins sans le savoir Depuis le ciel, ce pilote repère des milliers de requins bordés non loin d’une plage bondée. Il cherche à...

Documentaire Attaque inhabituelle d’un requin nourrice atlantique Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...

Documentaire Les petits léopards naissent aveugles et leur mère doit les déplacer tous les deux jours Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...

Documentaire Ce jeune léopard tente de tuer les petits de son rival La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.

Documentaire À la découverte de la biodiversité de Madagascar Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....

Documentaire Les secrets de la sonnette des crotales Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?

Documentaire Les requins représentent-ils un danger pour les baigneurs de Santa Barbara ? Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...

Documentaire Savane: menace au sein du clan A Savannah Lane les dangers et les menaces viennent aussi de là où on ne les attend pas. Les...

Article L’allaitement artificiel du chaton Parfois, il arrive qu’un chaton soit séparé de sa mère peu de temps après sa venue au monde. Le...

Documentaire Les rituels complexes des chiens sauvages Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...

Documentaire L’âne nain, c’est cute ou triste ? Pénélope, la petite ânesse naine, est destinée à devenir animal de compagnie. Mais entre la séparation avec sa mère...

Documentaire Les kéas de Nouvelle-Zélande Le kéa ou nestor kéa est une espèce endémique de Nouvelle-Zélande. Ce perroquet montagnard est considéré comme l’un des...

Documentaire Une bufflonne défend son petit avant d’être prise pour cible à son tour La technique de la lionne est redoutable : forcer la bufflonne à charger pour la mordre en évitant ses...

Documentaire Chaque nuit peut être mortelle pour les tarsiers Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...

Documentaire Le monstre de nos lacs Un monstre de 2 mètres 17 pêché il y a quelques jours dans le Léman. Une taille record pour...

Documentaire Une tigresse jalouse harcèle sa sœur Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...

Documentaire Les aventures d’un adorable bébé gazelle en Afrique Encore maladroit sur ses pattes toutes fines, avec ses longs cils et ses grandes oreilles, il fait irrésistiblement penser...

Conférence Requins en danger Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...