Documentaire

Le docteur Farid Alsaïd est radiologue, il est mis en cause pour de nombreux manquements à l’hygiène et aux règles médicales dans ses cinq cabinets de radiologie dans le Nord. Il avait été condamné il y a un an, en février 2008, un an ferme d’interdiction d’exercer la médecine par le conseil de l’ordre des médecins. Depuis, il a quitté la France. Le radiologue fait l’objet d’une information judiciaire pour escroquerie à la Sécurité sociale et d’une enquête préliminaire pour manquements présumés aux règles d’hygiène et autres diagnostics hasardeux.