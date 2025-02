Documentaire

Le Canada est un des pays qui accueillent aujourd’hui le plus de réfugiés d’Arabie Saoudite, comme Rahaf Mohamed dont l’histoire a fait le tour du monde. Enquête vous livre le témoignage de plusieurs dissidents saoudiens exposés à des menaces quotidiennes. Ils arrivent maintenant ici par centaines chaque année. Pendant que plusieurs de ces Saoudiens vivent leur drame dans l’anonymat le plus complet, les dissidents plus visibles, eux, demeurent déterminés à dénoncer le Royaume qu’ils ont fui, malgré les risques qu’ils encourent. L’assassinat du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, en est devenu l’exemple le plus frappant en octobre dernier. Un documentaire de Sonia Desmarais & Gino Harel