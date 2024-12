Documentaire

Rome est la ville de 28 siècles d’histoire. C’est le berceau de la civilisation occidentale. Centre de l’Empire romain, cœur de la religion catholique avec le Vatican, Rome mélange amphithéâtres romains, palais Renaissance et fontaines baroques dans une harmonie surprenante.

Rome est un musée à ciel ouvert doté d’un patrimoine extrêmement important.

00:00 Rome, le berceau de la civilisation occidentale

01:48 Rome est une ville qui a su préserver son patrimoine architectural et historique, créant un véritable musée à ciel ouvert où l’on peut voyager dans le temps.

07:36 Le Panthéon de Rome, construit il y a près de deux millénaires, est une structure remarquable tant par sa robustesse que par son esthétique.

15:41 La sculpture romaine est reconnue pour sa valeur artistique et sa variété créative, reflétant les riches motifs de l’époque.

22:10 Le Colisée, construit sous l’empereur Vespasien, est un amphithéâtre elliptique de 189 mètres de long et 150 mètres de large, avec un mur extérieur de 48 mètres de haut.

29:36 Le Palais National de Rome, construit au XVe siècle, est aujourd’hui un musée dédié à la sculpture antique.

36:01 La magnifique Villa Ludovisi à Rome et ses sculptures, qui ont été conservées par l’État italien pour le plaisir des visiteurs des musées nationaux.

43:06 Le Musée du Vatican est un lieu grandiose et luxueux, rempli d’œuvres d’art anciennes et de divinités grecques monumentales.

Réalisateur : Jacques Vichet