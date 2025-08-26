Documentaire

Mathias, mineur Bolivien, souffre du “susto” : une dépression engendrée par des conditions de travail inhumaines.

Max, un docteur Kallawaya et son jeune disciple, Johnny, décident de lui apporter leur aide. Max montre à Johnny comment réaliser le rituel qui guérit la peur qui hante ce mineur. Le rituel de cure peut être très long. Il se prolonge parfois plus de deux jours. Ensuite, la mine, l’endroit où Mathias travaille et d’où sa peur est originaire, doit aussi être traitée.

Cette expérience est une première étape décisive pour Johnny dans son long apprentissage pour devenir à son tour un docteur Kallawaya.

Extrait du film : « Kallawaya, fils de l’éclair – Patrimoine immatériel »

Réalisation : Jean Queyrat

