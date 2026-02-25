A la fin de l’été, la lumière de l’automne éclaire le Québec et ses régions maritimes. C’est à cette période de l’année que Jérôme Pitorin choisit de découvrir cette province canadienne. Il s’y promène au fil du Saint-Laurent, un haut lieu de l’histoire québécoise, parcouru par Jacques Cartier au XVIe siècle. Suivant le fil de ce fleuve mythique, le journaliste globe-trotteur rejoint la ville de Gaspé, «le bout de la terre». Au sommaire : Les hommes du Saint-Laurent Vive le français québécois Les fondus de houblons Les ailes du lac La Gaspésie, terre d’histoires La saison de l’orignal