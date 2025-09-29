Documentaire

Ils sont plus de 23 000 chaque année à faire leur rentrée comme professeurs stagiaires. Jean-Philippe, ancien consultant reconverti, Mathilde, prof d’anglais en collège difficile, et Ambre, jeune enseignante de français, nous ouvrent les portes de leur première année.

Entre stress de la rentrée, classes difficiles, corrections interminables et formation en parallèle, ces jeunes professeurs découvrent la réalité du métier. Mais malgré les doutes et les épreuves, tous poursuivent un même objectif : obtenir leur titularisation et vivre pleinement leur vocation.

Réalisateur : Isabelle Cottenceau